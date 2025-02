Documentaire

Plus de 50% des animaux ont disparu ces quarante dernières années. En France, des hommes et des femmes se battent pour tenter de sauver les espèces les plus menacées. Au ZooParc de Beauval, situé au coeur du Val-de-Loire, la soigneuse Delphine Pouvreau retient son souffle dans l’attente de la mise-bas de Huan Huan, la femelle panda… En Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, Jacques Olivier se bat, lui, pour un rapace, l’aigle pygargue. Le naturaliste a réussi à créer un sanctuaire au pied des Alpes… À la frontière belge, au zoo de Pairi Daiza, Florian, un jeune soigneur animalier, attend depuis plus de vingt-deux mois l’arrivée du bébé de Kaïnéné, une femelle éléphante. Un documentaire de Stéphane Jacques et Sylvianne Schmitt