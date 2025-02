Documentaire

Les grands animaux peuplent notre planète, mais leur survie est menacée. Parmi eux, les requins, souvent considérés comme des mangeurs d’hommes terrifiants. Ce documentaire plonge au cœur de ces prédateurs marins pour explorer les risques réels et comprendre comment coexister avec ces créatures majestueuses.À travers une aventure captivante, le narrateur partage une plongée effrayante au milieu des squales et nous emmène jusqu’à des contrées lointaines où des ours polaires errent dans les rues.Ce voyage entre mer et glace dévoile les défis de la cohabitation avec ces animaux emblématiques, tout en soulignant l’urgence de leur protection.

Réalisation : Franck Gombert