Documentaire



100 jours avec Anne-Sophie, responsable du secteur marin du zoo du Pal. Situé au cœur de la splendide région d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Zoo du Pal se présente comme un havre de biodiversité où la nature s’épanouit dans toute sa splendeur. Fondé en 1973, ce parc zoologique s’est rapidement imposé comme l’une des destinations incontournables pour les amateurs de faune sauvage et les familles en quête d’aventure.

Ce qui distingue le Zoo du Pal, c’est sa mission profondément ancrée dans la conservation des espèces animales. Avec une surface de plus de 35 hectares, le zoo offre un environnement spacieux et adapté à ses résidents, favorisant leur bien-être et leur reproduction. Des programmes de recherche et de préservation sont également mis en œuvre pour contribuer à la protection de la biodiversité mondiale.

La diversité des espèces présentées au Zoo du Pal est véritablement impressionnante. Des majestueux lions aux agiles pandas roux, en passant par les éléphants gracieux et les surprenants lamantins, chaque visiteur est invité à découvrir la richesse de la faune mondiale. Des espaces thématiques soigneusement aménagés permettent une immersion totale dans l’univers de chaque animal, offrant ainsi une expérience éducative et divertissante pour tous.

Mais le Zoo du Pal ne se limite pas à l’observation passive des animaux. Tout au long de l’année, de nombreuses activités et animations sont proposées aux visiteurs, leur permettant d’en apprendre davantage sur la vie sauvage et les défis de la conservation. Des spectacles de fauconnerie captivants aux séances de nourrissage des animaux, en passant par les ateliers pédagogiques pour les enfants, chacun trouve son bonheur au sein de ce parc exceptionnel.

En plus de son engagement envers la préservation des espèces, le Zoo du Pal s’efforce également d’être un acteur responsable sur le plan environnemental. Des initiatives telles que le recyclage, la réduction de la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que la sensibilisation à l’importance de la protection de la nature, font du parc un exemple inspirant de durabilité.