Ce coléoptère est en fâcheuse posture, mais la nature l’a doté d’un moyen de défense particulièrement efficace.
Une petite piqûre d’abeille peut être très douloureuse, mais pourquoi et comment piquent-elles ? Images tirées de la série...
Le dingo a été importé en Australie par des aborigènes, il y a environ 3 500 ans, et il...
La diarrhée chez les chats est un problème fréquent qui peut être causé par divers facteurs, allant de changements...
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...
Les flamants roses et les manchots de Humboldt sont les plus grands groupes d’oiseaux du zoo. Originaires de Patagonie,...
Les pieuvres, fascinants habitants des profondeurs marines, sont depuis longtemps enveloppées d’une aura mystique. Leur apparence singulière, leurs comportements...
Avec sa place exceptionnelle : 200 km de sable blanc ourlé de vert par l’immensité de la forêt tropicale,...
Au Kirghizistan, dans les montagnes de Tian Shai, vit Hassan Baï’ake, une des derniers aigliers d’Asie centrale. A 62...
Dave prend un petit avion pour observer une femelle relâchée il y a deux jours et savoir si elle...
Le mamba noir est l’un des serpents les plus redoutés au monde, et pour cause : le venin de...
Déclinée en quatre saisons, une ode à la spectaculaire nature canadienne. Au premier jour du printemps, la vie reprend...
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
La lumière du jour réveille les animaux, chacun se préparant à une journée marquée par des impératifs vitaux :...
Les bébés sont loin d’être des adultes miniatures : en grandissant, morphologie et comportements changent (proportions des os, façons...
La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...
\r\n\r\nLes animaux terrestres et marins usent de techniques variées et parfois surprenantes pour se protéger des prédateurs ou attraper...
