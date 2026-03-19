Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir,...
Ce bébé gnou a beaucoup de difficulté à se déplacer, les vétérinaires vont devoir intervenir rapidement pour l’examiner. Réalisatrice...
En Champagne-Ardenne, durant le début de l’automne, il est possible d’observer le brame du cerf. L’animal défend son territoire,...
Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
New York possède la plus forte densité de faucons pèlerins du monde.
Brian Skerry a la chance de tomber sur un moment privilégié entre deux magnifiques créatures. Les baleineaux, ces jeunes...
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Qui a peur du grand méchant loup ? Pas l’historien médiéviste Michel Pastoureau en tout cas ! Du conte...
En Autriche, le long du Danube, il est possible d’observer le plus grand serpent d’Europe centrale, ainsi qu’une espèce...
Le Dogue Allemand : ce géant d’origine tibétaine est capable de se sacrifier pour son maître. En compagnie des...
À Hollywood, les stars sont prêtes à des extravagances pour leurs chiens. Salma Hayek n’hésite pas à offrir des...
Généralement, mythes, documentaires et films commerciaux nous décrivent les requins comme des monstres sanguinaires, «mangeurs d’hommes.» Depuis des siècles,...
Plus connu sous le nom de Patou, le chien de montagne des Pyrénées veille sur les troupeaux depuis des...
En Colombie-Britannique, à l’extrémité ouest du Canada, les falaises au bord du Pacifique abritent une population de loups unique...
Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
En Afrique du Sud, les hyènes brunes, méconnues et mal aimées, ont été chassé par les fermiers qui se...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site