L’Etude de la Nature et des systèmes naturels peut être une source d’inspiration pour le développement de systèmes artificiels. La chauve-souris et son « sonar », grâce auquel elle navigue et chasse en utilisant des ultrasons, en offrent à cet égard un exemple emblématique. On discutera de façon simple et illustrée des allers-retours entre, d’une part, une compréhension des performances d’ « écholocalisation » de la chauve-souris à la lumière de la théorie des communications et, d’autre part la conception de dispositifs technologiques s’en inspirant. D’autres aspects, comme ceux liés et à la physique du vol, imposent quant à eux, des difficultés de transposition technologique. Ceci permettra d’élargir la réflexion aux possibilités et limitations des approches bio-inspirées et, a fortiori, biomimétiques.