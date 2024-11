Conférence

A une époque où la biodiversité est gravement menacée et où les espèces de plaines disparaissent, une espèce revient progressivement et recolonise nos rivières et nos zones humides, à « contre-courant » des autres, la loutre… René Rosoux, spécialiste de la Loutre d’Europe, revient sur l’histoire de cet animal amphibie fascinant auquel il a consacré une part importante de sa carrière de scientifique. De ses causes de disparitions anciennes, à sa reconquête des territoires, en passant par ses spécificités biologiques. Pour poursuivre, Didier Montfort, naturaliste briéron également attaché à la vie sauvage revient sur les enjeux du territoire pour la conservation de cette espèce emblématique.