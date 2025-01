Documentaire

Le lézard à cornes, aussi appelé phrynosome, possède une technique de défense particulièrement spectaculaire et inhabituelle. Lorsque ce petit reptile du désert se sent menacé, il peut projeter un jet de sang directement depuis ses yeux.

Ce mécanisme de défense, bien que surprenant, est d’une efficacité redoutable contre certains prédateurs.

Ce phénomène, appelé auto-hémorrhée, est rendu possible grâce à une augmentation soudaine de la pression sanguine dans la tête du lézard, provoquant la rupture de petits vaisseaux sanguins situés autour de ses yeux.

Le sang ainsi expulsé peut atteindre une distance de plus d’un mètre et contient des substances chimiques désagréables pour les prédateurs, notamment les canidés comme les coyotes et les renards. En plus de son aspect choquant, cette hémorragie volontaire dégage une odeur repoussante, rendant la proie bien moins appétissante.

Mais cette technique spectaculaire n’est pas sa seule stratégie de défense. Le lézard à cornes est aussi capable de se camoufler efficacement dans son environnement grâce à sa peau écailleuse qui imite la texture du sol et des rochers.

De plus, il adopte une posture défensive en gonflant son corps, rendant ses épines plus visibles et dissuadant ainsi les prédateurs de l’avaler.