Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir,...
Ce bébé gnou a beaucoup de difficulté à se déplacer, les vétérinaires vont devoir intervenir rapidement pour l’examiner. Réalisatrice...
Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...
Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...
Au Sri Lanka, Nathanaël n’est pas insensible au charme du très dangereux cobra indien, de l’impressionnant python molure et...
Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...
Bien que le printemps soit la meilleure période de l’année pour les naissances, la météo inconstante peut causer des...
En suivant le crocodile à la chasse, ce documentaire montre comment cet animal arrive à retenir sa respiration sous...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Pour mesurer la force des mâchoires du requin-tigre, ce scientifique tente de lui faire mordre un jouet très particulier.
Une biologiste spécialisée dans la faune sauvage utilise son chien pour pister les loups qu’elle recense. Mais comment suivre cet...
Ce guépard tente d’attraper une gazelle mais même si la chasse réussit, encore faut-il pouvoir garder sa proie.
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
Explorez la vie fascinante des colibris, des oiseaux extraordinaires d’Amérique du Sud connus pour leurs prouesses aériennes et leur...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site