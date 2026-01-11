La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...
Pour les ornithologues, spécialistes des oiseaux tropicaux, l’Hoazin est une bizarrerie archaïque. Pour les biologistes évolutionnistes, c’est un trésor,...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
Big Mayor, plus connue sous le nom de l’île aux cochons, abrite un certain nombre de porcs sur ces...
Deux redoutables prédateurs des mers s’affrontent !
Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Si les montagnes et les forêts du Japon abritent des ours, des mangoustes, des oiseaux, certains animaux sont liés...
Brian Skerry a la chance de tomber sur un moment privilégié entre deux magnifiques créatures. Les baleineaux, ces jeunes...
En Nouvelle-Zélande, un perroquet unique au monde vit dans les sous-bois.
Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...
Dans les montagnes congolaises, deux jeunes gorilles, devenus orphelins au cours d’une guerre civile dans le pays et soignés...
Le furet est un petit gourmand, dont l’alimentation doit être bien soignée pour maintenir son bien-être. Des produits spécifiques...
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
En deux volets, une immersion fascinante au royaume des fourmis, entre luttes de pouvoir et coopération. Cette seconde partie...
En deux volets, une immersion fascinante au royaume des fourmis, entre luttes de pouvoir et coopération. Ce premier volet...
Est-ce qu’on se soucie du bien-être des animaux destinés à être mangés? On a suivi les étapes de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site