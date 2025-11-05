Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de petit varan à monstre des mers.
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de petit varan à monstre des mers.
Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...
Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif...
25 ans à risquer sa vie auprès des humains
La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...
Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...
Dans un cirque, on fait un bras d’honneur à la chaîne alimentaire
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Dans l’ouest de la partie canadienne des montagnes Rocheuses, on trouve un petit animal solitaire dont les exploits titanesques...
Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...
La gestion du stress chez le chien ou le chiot. Animal peureux, anxieux, agressif, déprimé…essayons de comprendre et de...
La taupe à nez étoilé est l’un des petits mammifères les plus insolites. Elle est presque aveugle, mais pour...
En Australie, Sue s’occupe de bébés wombats orphelins : Stacey, cinq mois, est la dernière arrivée. Comme tous les...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Il est très rare que ces deux super-prédateurs se battent, ce qui pousse l’équipe à entamer des recherches sur...
Un requin particulièrement improbable…
Un peu d’humour et beaucoup de sérieux pour retracer l’épopée planétaire de ce petit félin, de la préhistoire à...
Véritable éden pour les caméléons, l’île malgache abrite près de la moitié des 217 espèces connues dans le monde....
Cette vidéo vous permettra de découvrir les plus belles races de chat lors d’expositions félines. Ces évènements permettent aux...
\r\nFort de ses 350 kg, le mégalion, ancêtre géant du lion actuel, se mesure à l’ours à tête courte,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site