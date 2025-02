Documentaire

Le semnopithèque de Cat Ba, également connu sous le nom de langur de Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus), est l’un des primates les plus rares et menacés au monde. Endémique de l’île de Cat Ba, située au large du nord du Vietnam, cette espèce est aujourd’hui en danger critique d’extinction, avec une population estimée à moins de 80 individus à l’état sauvage.

Ce singe se distingue par son pelage noir contrasté par une tête gris argenté et une longue queue, adaptée à son mode de vie arboricole. Il évolue principalement dans les forêts karstiques escarpées, un habitat unique mais de plus en plus fragmenté.

Herbivore, il se nourrit principalement de feuilles, de fruits et de bourgeons, ce qui le rend particulièrement dépendant de la diversité végétale de son environnement.

La principale menace pesant sur le langur de Cat Ba est la destruction de son habitat due à l’expansion humaine et aux activités touristiques. Le braconnage pour la médecine traditionnelle et la capture illégale ont également contribué au déclin drastique de l’espèce. Malgré la création du Parc national de Cat Ba et plusieurs initiatives de conservation, la survie de ce primate demeure fragile.

Des programmes de sensibilisation locale et des mesures de protection renforcées sont essentiels pour espérer stabiliser la population. Des patrouilles anti-braconnage, des efforts de reboisement et des collaborations internationales tentent de préserver cet animal emblématique avant qu’il ne disparaisse définitivement.

Le semnopithèque de Cat Ba incarne ainsi le combat pour la conservation des espèces en danger et l’urgence d’une action globale en faveur de la biodiversité.