Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...
Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...
Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...
L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et...
\r\nChaque été, dans l’Arctique, le soleil fait fondre des millions de mètres carrés de glace hivernale. Pour beaucoup d’animaux,...
Et si la recherche scientifique arrivait à se passer des expérimentations? Est-ce simplement un fantasme d’activiste ou bien est-ce...
Ces nouveaux épisodes inédits abordent le monde étrange des « N.A.C », les nouveaux animaux de compagnie ou animaux...
Les 110 espèces de lémuriens présentes sur l’île de Madagascar bien avant l’arrivée de l’homme sont menacées par le...
En Europe, face à l’explosion du nombre de chats, les défenseurs de l’environnement tirent la sonnette d’alarme. Chaque année...
Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...
Bangkok est l’une des plus grandes agglomérations au monde. En surface, ses habitants s’activent fébrilement sous le soleil de...
Dans les Badlands de l’Alberta, une équipe fouille un site pour y trouver les restes d’un dinosaure vieux de...
Une citadine qui adore les gallinacés décide d’installer un poulailler dans son jardin. Sans expérience préalable, c’est plus compliqué...
Le philosophe Richard David Precht explore les relations privilégiées entre humains et animaux. C’est par passion que Julie Dubreuil...
Dans la chaîne de montagnes des Carpates, une mission inhabituelle a lieu pour mettre en liberté deux jeunes lynx.
Cycle de la vie, chaîne alimentaire, proies et prédateurs… Des créatures de toutes les tailles et toutes les formes...
