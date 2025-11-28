Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pourquoi les cochons sont-ils roses ? Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...

Documentaire Un perroquet au destin tragique Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...

Documentaire Des scientifiques balisent Cid Harbour pour identifier le requin à l’origine des 3 attaques En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...

Documentaire Lutte acharnée entre deux clans de lions pour un troupeau de buffles Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...

Documentaire Les points d’eau, lieux de tensions chez les hippopotames Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.

Documentaire La première épreuve des bébés hyènes Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...

Documentaire Costa Rica, le paradis vert Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...

Documentaire Univers des reptiles rares d’Europe ! L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et...

Documentaire Révolutions dans la nature \r

Chaque été, dans l’Arctique, le soleil fait fondre des millions de mètres carrés de glace hivernale. Pour beaucoup d’animaux,...

Documentaire Expérimentations animales : cruauté ou nécessité ? Et si la recherche scientifique arrivait à se passer des expérimentations? Est-ce simplement un fantasme d’activiste ou bien est-ce...

Documentaire Sos vétérinaires – animaux sauvages (2/2) Ces nouveaux épisodes inédits abordent le monde étrange des « N.A.C », les nouveaux animaux de compagnie ou animaux...

Documentaire Les lémuriens au bord de la famine ? Les 110 espèces de lémuriens présentes sur l’île de Madagascar bien avant l’arrivée de l’homme sont menacées par le...

Documentaire Faut-il chasser les chats ? En Europe, face à l’explosion du nombre de chats, les défenseurs de l’environnement tirent la sonnette d’alarme. Chaque année...

Documentaire À la découverte des voix sous-marines Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...

Documentaire Les serpents de Bangkok – le danger rode en ville Bangkok est l’une des plus grandes agglomérations au monde. En surface, ses habitants s’activent fébrilement sous le soleil de...

Documentaire Les dinosaures volants Dans les Badlands de l’Alberta, une équipe fouille un site pour y trouver les restes d’un dinosaure vieux de...

Documentaire Les animaux de la ferme : mon poulailler adoré Une citadine qui adore les gallinacés décide d’installer un poulailler dans son jardin. Sans expérience préalable, c’est plus compliqué...

Documentaire Le mouton – Nos animaux et nous Le philosophe Richard David Precht explore les relations privilégiées entre humains et animaux. C’est par passion que Julie Dubreuil...

Documentaire Opération de réintroduction de deux lynx boréaux Dans la chaîne de montagnes des Carpates, une mission inhabituelle a lieu pour mettre en liberté deux jeunes lynx.