Le kéa, ou Nestor notabilis, est une espèce de perroquet endémique des montagnes de la Nouvelle-Zélande. Ce fascinant oiseau est connu pour sa curiosité insatiable et son intelligence exceptionnelle, qui en font l’une des créatures les plus remarquables de la faune néo-zélandaise.

De taille moyenne, ce volatile se distingue par son plumage d’un vert olive éclatant, qui dissimule des plumes rouge orangé sous ses ailes, révélées lorsqu’il prend son envol. Doté d’un bec crochu et puissant, il est parfaitement adapté à son environnement montagnard et neigeux.

Le kéa est particulièrement célèbre pour son comportement espiègle et joueur. Son esprit curieux le pousse à explorer et interagir avec son environnement de manière unique.

Il n’est pas rare de voir ces perroquets démonter des objets laissés sans surveillance, tels que des sacs, des chaussures, voire des parties de voitures, attirés par la nouveauté et le potentiel d’apprentissage.

Cette capacité à interagir avec des objets complexes a valu au kéa une réputation de « clown des montagnes ». Les chercheurs ont observé que ces oiseaux sont capables de résoudre des problèmes complexes, démontrant une intelligence comparable à celle des grands singes.

Par exemple, ils peuvent utiliser des outils rudimentaires pour accéder à de la nourriture ou encore coopérer en petits groupes pour atteindre des objectifs communs. Ces compétences sont essentielles à leur survie dans les conditions rigoureuses des montagnes néo-zélandaises.

Malgré ses nombreuses qualités, le kéa est aujourd’hui classé parmi les espèces en danger. Sa population a considérablement diminué en raison de la perte d’habitat, de la prédation par des mammifères introduits, et des conflits avec les humains.

En effet, son comportement curieux et destructeur a souvent suscité l’ire des habitants locaux, menant à des actes de persécution dans le passé. Heureusement, des efforts de conservation sont en cours pour protéger ce volatile et sensibiliser le public à son importance écologique.

Le kéa joue un rôle crucial dans son écosystème. En tant que charognard et consommateur de fruits, il contribue à la dispersion des graines et à la régulation des populations de petits animaux. Sa présence est donc essentielle au maintien de l’équilibre écologique des régions où il vit.