Documentaire Des scientifiques balisent Cid Harbour pour identifier le requin à l’origine des 3 attaques En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...

Documentaire Lutte acharnée entre deux clans de lions pour un troupeau de buffles Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...

Documentaire Immersion à bord des bateaux les plus puissants du monde À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les...

Documentaire Les points d’eau, lieux de tensions chez les hippopotames Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.

Documentaire La première épreuve des bébés hyènes Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...

Documentaire Costa Rica, le paradis vert Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...

Documentaire Univers des reptiles rares d’Europe ! L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et...

Documentaire Un tigre attaque sa propre mère pour lui voler sa nourriture Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...

Documentaire Vivre avec les loups Près de 3 000 loups peuplent les forêts des Carpates, dans le nord de la Roumanie. Quelques paysans, comme...

Documentaire C’est pas sorcier – Coraux : sorciers cherchent la petite bête Les coraux ne sont ni des végétaux, ni de simples cailloux décoratifs… mais de minuscules animaux – des polypes...

Documentaire Les crocodiles marins d’Australie Chaque année en Australie du nord, des douzaines de crocodiles envahissent une petite île afin de participer à un...

Documentaire La tortue marine survivra-t’elle ? Bora Bora, c’est la perle du Pacifique… Mais derrière la carte postale se cache aussi le plus gros trafic...

Documentaire Mégamonstres – Griffes géantes Le megalania a l’air tout droit sorti d’un film de science-fiction ; ce reptile de 6 mètres aux crocs...

Documentaire Les écuries du Palais d’Udaïpur Au cœur du Rajasthan s’élève le Palais d’Udaïpur qui a vu se succéder 75 générations de Maharanas de la...

Documentaire Surprenantes petites bêtes – Changer de peaux Gros plan sur un phénomène naturel dont les insectes sont les seules créatures à bénéficier : la métamorphose, qui...

Documentaire Le cheval artiste – Les messagers de la Furusiya Le Moyen-Orient a connu un âge d’or de la cavalerie ; entre le XIIe et le XVe siècle, le...

Documentaire Arches de Noé ou cages dorées : dans les coulisses des zoos Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...

Documentaire L’hermine, le renard et le blaireau Pénétrons discrètement l’intimité des mammifères carnivores comme le renard, l’hermine et le blaireau et partageons un instant la vie...

Documentaire Ils élèvent chez eux des animaux sauvages Sept ans auparavant, nous étions partis à la rencontre de ces passionnés qui élèvent chez eux des animaux sauvages....