Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa silhouette colorée, perchée sur l’épaule de son maître, respirait autrefois la malice et l’insouciance. Pourtant, derrière ce plumage éclatant se cachait un destin marqué par la fragilité, un fil de vie que le Dr Quinton, vétérinaire dévoué, s’efforça de retenir de toutes ses forces. Dès les premiers instants, il comprit que l’oiseau menait un combat inégal contre une maladie sournoise, un mal qui rongeait lentement sa vitalité.