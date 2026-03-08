En Malaisie, la mante orchidée se nourrit d’insectes volants. Son astuce pour les attraper est surprenante.
Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…
En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...
Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de...
Chiens, chats, oiseaux nous tiennent compagnie, confortablement installés dans nos quotidiens. Leur apprivoisement est une longue histoire placée sous...
Conférence de Marie Claude Bomsel durant l’Université d’été de l’animal 2019 au domaine de la Bourbansais : « Les animaux...
Le suspense est bien présent.
Qui dit piqûre dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d’abeille a sa personnalité. Notre abeille à miel, l’abeille...
Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.
Les chances de survie de nouveaux nés chez certains animaux sont très minces. Comment les oisillons, les jeunes guêpes...
Sur le bord d’une rivière en Amérique du Nord, un grizzly s’attaque à quatre loups pour une carcasse de...
Cette série documentaire étudie les incroyables physiologies des espèces les mieux adaptées à leur environnement, en se fondant sur...
Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux
Tout le monde passe sur la carcasse !
L’endroit est surnommé l’île aux requins, un site unique au monde au large du Costa Rica en Amérique centrale....
Et si la recherche scientifique arrivait à se passer des expérimentations?
Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides,...
Bienvenue à une époque où les dinosaures dominaient l’écosystème planétaire. Grâce à l’utilisation de technologies 3D de pointe superposées...
Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...
Comme pour nous, le comportement des animaux évolue en fonction des époques et des circonstances, ce qui leur donne...
