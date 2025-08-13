Documentaire

Les aras sont les plus grands (et les plus beaux) perroquets du monde !

Cette espèce, autrefois très présente dans toute l’Amérique du Sud, voit aujourd’hui sa population se raréfier considérablement. La destruction de son habitat est la principale menace et les possibilités de nidification se font de plus en plus rares.

Conscients de ces problèmes, Donald Brightsmith et César Carrasco du Centre de Recherche de Tambopata, tentent d’apporter des solutions afin d’augmenter la reproduction des oiseaux.

Créé par un péruvien Eduardo Nycander, ce centre est le premier du genre et sa structure péruvienne est totalement indépendante.

Extrait du film : « Les gardiens de la forêt – Tambopata, Au royaume des Aras »

Réalisation : Benoît Ségur

Direction : ZED