Documentaire Le sapajou à barbe est plus rusé que toi ! Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...

Documentaire Ce singe crie comme Godzilla ! Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...

Documentaire Ce léopard attend sa proie en embuscade Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...

Documentaire Matamata, la tortue un peu moche mais incroyable La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...

Documentaire Tortue alligator : la machine de guerre La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...

Documentaire Le plus grand serpent du monde Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...

Documentaire Le requin-baleine est fort gourmand Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...

Documentaire La nouvelle vie des révolutionnaires cubains auprès des flamants Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...

Documentaire Punda, le zèbre Sur les terres du peuple Masai, l’histoire de Punda, un jeune zèbre, depuis ses premiers pas dans la savane...

Documentaire Les meilleurs lieux où admirer la vie marine aux Bahamas Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...

Documentaire Les gazelles Dorcas La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui...

Documentaire L’invasion de la carpe volante Espèce invasive, la carpe asiatique menace l’écosystème de la plus grande ressource mondiale d’eau douce : les Grands Lacs...

Documentaire La loutre de mer, un animal aquatique par excellence Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...

Documentaire La griffe de l’autruche peut tuer un lion adulte Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...

Documentaire Les rituels complexes des chiens sauvages Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...

Documentaire Un eden au Sahara Au nord du Tchad, en plein coeur du Sahara, il existe un massif montagneux oublié qui abrite, au sein...

Documentaire En Écosse, un hospice pour animaux Alexis Fleming vit entourée d’animaux domestiques : chèvres, moutons, porcs, poules… Plus d’une centaine, tous sauvés de l’abattoir. Pour les...

Article Les plus petites races de chiens du monde Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme. Qu’ils soient grands ou petits, ils apportent joie,...