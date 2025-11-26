Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne sont pas les poissons qui les intéressent, mais bien les autres requins.
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...
La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
Sur les terres du peuple Masai, l’histoire de Punda, un jeune zèbre, depuis ses premiers pas dans la savane...
Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de...
La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui...
Espèce invasive, la carpe asiatique menace l’écosystème de la plus grande ressource mondiale d’eau douce : les Grands Lacs...
Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...
Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
Au nord du Tchad, en plein coeur du Sahara, il existe un massif montagneux oublié qui abrite, au sein...
Alexis Fleming vit entourée d’animaux domestiques : chèvres, moutons, porcs, poules… Plus d’une centaine, tous sauvés de l’abattoir. Pour les...
Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme. Qu’ils soient grands ou petits, ils apportent joie,...
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
