À Sydney, les cacatoès ont peu de scrupules…
Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est...
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Accoucher dans la paille n’a jamais perdu de son charme
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Un camouflage bien utile, mais un peu repoussant…
L’image du rat dans la culture populaire est souvent injuste, oscillant entre le nuisible des égouts et le vecteur...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
Alors que Norin séjourne à Sumatra pour y soigner des orangs-outangs, une situation d’urgence se produit : une tigresse...
À travers l’Europe, une étude des origines des corvidés, de leur localisation géographique et de la place de cette...
Si ces géants des mers sont considérés comme des animaux pacifiques, leurs comportements changent radicalement lorsqu’il s’agit de trouver...
On trouve les colibris exclusivement sur le continent américain. Ce sont de véritables chorégraphes aériens, perpétuellement en déplacement rapide....
L’accouplement chez les hérissons, c’est tout une histoire ! À l’hôtel des hérissons, Max va nous prouver qu’il faut...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Et s’il complotait pour conquérir le monde ?
Quoi de mieux pour observer les animaux qu’un robot infiltré ?
En Tanzanie, le parc national de Saadani le long de l’océan indien a une particularité. Les animaux et les...
\r\nChaque année, gnous, gazelles et zèbres entament une migration périlleuse à travers le Serengeti, guettés par les prédateurs à...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
Pour économiser de l’énergie lors de sa migration, l’hirondelle n’a quasiment pas de réserves, ce qui la force à...
