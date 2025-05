Documentaire

Ce sont deux animaux particulièrement intrigants et qui font partie intégrante de la culture calédonienne… Soit on les adore, soit on les déteste ! Wéari s’intéresse au capricorne des bancouliers – alias le ver de bancoule – et à l’anguille. Direction la Foa où Raï et sa famille ont accepté de partager une journée avec Cédric pour lui faire découvrir le fameux ver de bancoule. Ils vont lui apprendre à l’utiliser comme appât pour pêcher l’anguille.