Documentaire

Introduit en 1774, le cochon sauvage est un des animaux les plus nuisibles en Nouvelle-Calédonie puisqu’il cause de graves dégâts aux cultures et aux forêts. Le Parc des Grandes Fougères, à Farino, est l’un des nombreux lieux où les ravages du cochon sur les espèces endémiques sont les plus visibles. Pour en parler et pour le vérifier, nous sommes allés à la rencontre de Patrick Barrière, le responsable du pôle espèces envahissantes. Dans cette première partie, vous allez tout savoir sur ce vandale qui mange tout, déterre tout et détruit tout sur son passage.