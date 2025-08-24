Documentaire

Les oiseaux ont certes un cerveau de petit taille, mais leur capacité cognitive n’est pas en reste. Des chercheurs n’hésitent même plus à comparer les capacités intellectuelles de certains oiseaux avec celles des grands singes.

Les corbeaux, par exemple, sont capables de choisir le meilleur outil pour attraper des chenilles cachées dans les cavités. Ce comportement s’inscrit dans un projet délibéré, mettant en œuvre des compétences techniques complexes.

L’observation en milieu sauvage montre que tous les corbeaux ne sont pas également ingénieux. Leurs habitudes techniques se transmettent entre générations et il existe des variantes locales en fonction des matériaux et des proies.

Documentaire : Animaux trop humains – Culture Animale

Réalisation : Emma Baus

