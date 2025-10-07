Ce petit isolé est une occasion en or pour la lionne, mais cela fait plusieurs fois que ses proies lui échappent.
Situé au cœur de l’Afrique équatoriale, le Gabon est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Avec...
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
Chassés pour leur fourrure et délogés par les éleveurs de la région, il ne reste que 10 000 pétrogales...
Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques,...
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Quotidien en Afrique, le massacre de Rhinocéros pour leur corne s’étend désormais à l’Europe et menace la survie de...
Au travers de superbes images, les pérégrinations au fil des saisons d’un clan de renards roux du massif italien du Grand...
Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...
Les félins disposent d’un odorat trente fois plus puissant que celui des humains, l’ouïe et la vision des chats...
Depuis son enfance, Gérard Ménatory a dédié sa vie au loup. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du Parc...
Tous les propriétaires de chiens savent que certains de nos aliments peuvent être dangereux pour nos compagnons à quatre...
Le phoque constitue la principale source de nourriture de l’ours polaire, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire...
Tony Del Rosso, élève du célèbre Nuno Oliveira, nous enseigne le dressage en s’inspirant de la méthode mise au...
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
Dans la vastitude du monde animal, il est fascinant d’observer que de nombreuses espèces adoptent des comportements qui semblent...
Le Husky Sibérien : De tous les chiens nordiques, il est le plus doux et le plus amical. Symbole...
