Documentaire Gabon, sanctuaire de la biodiversité africaine Situé au cœur de l’Afrique équatoriale, le Gabon est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Avec...

Documentaire Réintroduire le bison dans les plaines qui lui appartiennent Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...

Article Combien coûte un lykoï ? Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...

Documentaire Avoir un bébé dans la poche n’empêche pas ce wallaby de crapahuter dans la montagne Chassés pour leur fourrure et délogés par les éleveurs de la région, il ne reste que 10 000 pétrogales...

Conférence Homme/animal – Du loup au chien Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques,...

Documentaire Quelle influence a la lune sur les requins ? La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...

Documentaire Le léopard, prédateur menacé par l’Homme Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.

Documentaire Rhino dollars : menace sur les rhinocéros Quotidien en Afrique, le massacre de Rhinocéros pour leur corne s’étend désormais à l’Europe et menace la survie de...

Documentaire La montagne aux renards Au travers de superbes images, les pérégrinations au fil des saisons d’un clan de renards roux du massif italien du Grand...

Conférence Araignées : diversité, toxicité, utilité,… Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...

Documentaire Les super-pouvoirs du chat Les félins disposent d’un odorat trente fois plus puissant que celui des humains, l’ouïe et la vision des chats...

Documentaire Les loups sont-ils dangereux ? Depuis son enfance, Gérard Ménatory a dédié sa vie au loup. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du Parc...

Article Les cinq aliments que votre chien doit éviter de manger Tous les propriétaires de chiens savent que certains de nos aliments peuvent être dangereux pour nos compagnons à quatre...

Documentaire La chasse de l’ours polaire Le phoque constitue la principale source de nourriture de l’ours polaire, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire...

Documentaire Equitation : l’art de dresser les chevaux Tony Del Rosso, élève du célèbre Nuno Oliveira, nous enseigne le dressage en s’inspirant de la méthode mise au...

Article Le colibri, un oiseau au métabolisme exceptionnellement rapide Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...

Conférence Guerre et paix dans le monde animal Dans la vastitude du monde animal, il est fascinant d’observer que de nombreuses espèces adoptent des comportements qui semblent...