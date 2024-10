Documentaire

L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine de la formation des premières molécules organiques et de l’apparition de la vie sur Terre. Sur l’île volcanique de Nouvelle-Bretagne au large de la Papouasie, une poignée d’animaux a appris à vivre au rythme des colères de la terre. Quand la cendre d’une éruption volcanique envahit leur habitat, le choix semble simple : il faut soit rester et s’adapter ou bien… partir. En vérité, rien n’est simple car les volcans et les chemins de la vie sont imprévisibles.

Un documentaire de Bertrand LOYER, Jacques BEDEL et François de RIBEROLLES.