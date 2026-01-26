Conférence

Cette conférence offre un regard unique sur l’évolution et l’adaptation de Thalassocnus, le paresseux marin, révélant comment ces mammifères se sont remarquablement adaptés à la vie dans les océans.

L’évolution des paresseux est l’un des cas les plus fascinants de l’histoire naturelle. Contrairement aux paresseux arboricoles que nous connaissons aujourd’hui, certaines espèces ont quitté la terre ferme pour retourner à un mode de vie aquatique.

Thalassocnus, bien différent des paresseux modernes, est un exemple remarquable de l’adaptation des mammifères terrestres au milieu aquatique. Eli AMSON, conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Stuttgart, vous raconte au cours de cette conférence, comment ces créatures ont évolué pour devenir de véritables nageurs, avec des fossiles datant de 8 à 4 millions d’années découverts au Pérou.

Comme les cétacés et les siréniens, les Thalassocnus ont développé des caractéristiques spéciales pour la vie dans l’eau. Leurs fossiles montrent des adaptations surprenantes telles que des membres modifiés pour la nage et des changements dans la structure de leur squelette.

Les strates fossilifères du bassin de Pisco au Pérou ont révélé de nombreux secrets sur l’évolution de ces mammifères. Ces découvertes ont enrichi notre compréhension de l’évolution et de la biodiversité passée, mettant en lumière un monde disparu mais fascinant.