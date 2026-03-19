Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse bien particulière.
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Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir,...
Ce bébé gnou a beaucoup de difficulté à se déplacer, les vétérinaires vont devoir intervenir rapidement pour l’examiner. Réalisatrice...
En Champagne-Ardenne, durant le début de l’automne, il est possible d’observer le brame du cerf. L’animal défend son territoire,...
Juliette, une ourse noire, est la maman de trois oursons. Dans les forêts du Minnesota, les hivers sont rudes....
Jusqu’au XVIIe siècle, l’ibis chauve, oiseau migrateur, était une espèce répandue en Europe. Aujourd’hui, on n’en voit plus guère...
En Afrique Subsaharienne, le peuple Masaï vit à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Mais ces bergers...
Pour survivre et de se reproduire dans les conditions climatiques et biologiques extrêmes, les animaux ont du s’adapter. Le...
Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...
Depuis qu’elle est petite, Marie a un don avec les animaux. Dès qu’elle trouve une bête en difficulté, elle...
Au nord-est du Congo, dans les mystérieux Monts Bleus, une équipe de scientifiques dirigée par Anne Nodziwa part à...
Sacré en Asie, « montagne de viande » en Afrique, l’éléphant fascine l’imaginaire humain depuis des siècles. Des guerres...
Comment les étonnantes capacités physiques des ours inspirent la recherche médicale. Une enquête scientifique au plus près de l’animal,...
Les fjords norvégiens, joyaux naturels d’une beauté inégalée, sont le théâtre d’une lutte fascinante et souvent méconnue entre deux...
La vie dans les univers glacés : la vigogne, espèce en voie de disparition, l’ours blanc, les moutons bleus...
\r\nPerdue dans le désert de Gobi, entre le nord de la Chine et le Sud de la Mongolie, certains...
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