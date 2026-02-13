Cyril et son équipe poursuivent leur recherche de la raie venimeuse à queue courte. Ils doivent couvrir une énorme...
Avec toutes ses nageoires et son squelette si spécial, le cœlacanthe est un gros poisson des profondeurs à la...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
La mygale Goliath, également connue sous le nom scientifique de Theraphosa blondi, est l’une des créatures les plus impressionnantes...
Comme pour nous, le comportement des animaux évolue en fonction des époques et des circonstances, ce qui leur donne...
L’ours à lunettes est un mystérieux habitant de la cordillère des Andes.
Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Du féroce utahraptor, pas plus grand qu’un homme, au gigantesque tyrannosaurus rex, cet épisode révèle tout sur les armes...
Donald Schultz rentre en Afrique du Sud afin de prélever du sang sur des guépards royaux, deux gros rhinocéros,...
La leishmaniose est une maladie parasitaire qui, bien que plus fréquemment associée aux chiens, peut également affecter les chats....
Dans cette ville à la lisière de l’Arctique, il n’est pas rare de croiser un ours ou un élan...
Filmée aux 4 coins de l’Europe, FAUNE D’EUROPE est la collection de référence sur les animaux du vieux continent,...
Sur la planète, il y a, d’un côté, les proies et, de l’autre, les prédateurs. Dès leur plus jeune...
Vautours, hyènes, marabouts, crocodiles, chacals, mouches, fourmis : les charognards sont le plus souvent perçus comme d’ignobles dépeceurs de...
\r\n\r\nLe film Océans vous avait fasciné ? Vous pensiez ne jamais revoir les fonds marins de cette manière ?...
Cette série documentaire nous propose un tour d’horizon des comportements insolites dans le monde animal… Armes et tactiques. Dans...
À Sona, village éthiopien de montagne perché à 3 500 mètres d’altitude, en plein coeur du parc national du...
Le jaguar est l’un des prédateurs les plus fascinants de la planète. Ce félin majestueux, appartenant à la famille...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site