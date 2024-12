Documentaire

Explorez la vie fascinante des colibris, des oiseaux extraordinaires d’Amérique du Sud connus pour leurs prouesses aériennes et leur métabolisme intense. Minuscules et rapides, ils sont adaptés à la pollinisation des fleurs, dont le nectar est leur principale source d’énergie.Au fil du temps, ces oiseaux se sont spécialisés pour butiner avec précision et agilité, développant des becs adaptés à diverses plantes.Leur vol stationnaire unique leur permet d’accéder à des fleurs inaccessibles à d’autres animaux. Malgré leur petite taille, les colibris défendent férocement leur territoire et migrent sur de longues distances pour survivre aux changements saisonniers.

Réalisateur : Paul Reddish