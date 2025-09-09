Un lion célibataire qui cherche à s’accoupler doit lutter à la fois contre ses rivaux, mais aussi contre les lionnes, et c’est loin d’être pacifique. Images tirées de la série documentaire « Animal fight club ».
Quand la nourriture se fait rare, le verger du parc est un territoire convoité par les ours.
Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...
Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...
Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...
Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife...
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
Sur les côtes sauvages de l’Argentine, une petite otarie prénommée Lola voit le jour. De sa naissance jusqu’à ses...
Le caniche : compagnon merveilleux à l’intelligence vive et gaie, il est prêt à toutes les aventures champêtres, aquatiques...
Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Certaines espèces d’amphibiens accouchent de manière bien particulière.
Les animaux sauvages ont suscité nombre de légendes et de superstitions. Entre animations signées John Howe (« Le seigneur des...
Le palmarès de ce groupe des années 70 n’a rien à envier à personne, avec cinq singles et quatre albums...
En observant cet octopode chasser le crabe, on se rend compte à quel point la pieuvre est capable de...
Les scientifiques mènent des recherches acharnées pour déterminer les causes de la disparition des abeilles, mais peu de théories...
L’élan, qui abonde dans les vastes forêts suédoises, est l’animal emblématique du pays. Gibier favori des chasseurs et spectacle...
La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...
Quel pouvoir peut exercer une minuscule bestiole de deux millimètres ? De toutes petites fourmis originaires d’Argentine ont commencé...
