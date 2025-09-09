Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les ours, gourmands habitants des arbres du Yosemite Quand la nourriture se fait rare, le verger du parc est un territoire convoité par les ours.

Documentaire Ce mille-pattes injecte du venin paralysant à ses proies Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...

Documentaire La surprenante technique de chasse du grizzly Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...

Documentaire Pourquoi les méduses n’ont-elles pas besoin de nager ? Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...

Conférence Le loup, une histoire culturelle Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...

Podcast Comment la génétique peut-elle nous raconter la vie des cétacés ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...

Documentaire Remise en liberté d’un guépard miraculé après un an de soins et d’observation Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife...

Conférence Bas les masques: les dinosaures sans fard De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...

Documentaire Quand les mères partent chasser, les bébés otaries vont à la garderie ! Sur les côtes sauvages de l’Argentine, une petite otarie prénommée Lola voit le jour. De sa naissance jusqu’à ses...

Documentaire Les chiens de compagnie : le caniche Le caniche : compagnon merveilleux à l’intelligence vive et gaie, il est prêt à toutes les aventures champêtres, aquatiques...

Documentaire Visite au parc animalier de Thoiry Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...

Documentaire Quand deux troupeaux d’éléphants se rencontrent, la panique s’installe Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...

Documentaire Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages ont suscité nombre de légendes et de superstitions. Entre animations signées John Howe (« Le seigneur des...

Documentaire Eagles | Rock Legends Le palmarès de ce groupe des années 70 n’a rien à envier à personne, avec cinq singles et quatre albums...

Documentaire La pieuvre, prédisposée pour s’adapter et s’améliorer En observant cet octopode chasser le crabe, on se rend compte à quel point la pieuvre est capable de...

Documentaire Comment les sauver les abeilles ? Les scientifiques mènent des recherches acharnées pour déterminer les causes de la disparition des abeilles, mais peu de théories...

Documentaire En Suède, sur la piste des élans L’élan, qui abonde dans les vastes forêts suédoises, est l’animal emblématique du pays. Gibier favori des chasseurs et spectacle...

Documentaire L’école des bébés animaux : les premiers pas du girafon La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...