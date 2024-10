Documentaire



Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses espèces du monde entier. Les visiteurs peuvent explorer le parc en voiture, une première en France depuis sa création en 1968. Chaque année, plus de 500 000 visiteurs viennent découvrir des espèces rares comme des gorilles, loups arctiques et panthères des neiges. Le zoo se distingue par ses naissances rares et ses initiatives en faveur du bien-être animal. L’arrivée de gorilles, dont le mâle dominant Wazungu, marque une étape importante pour le zoo et les soigneurs passionnés.