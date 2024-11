Documentaire

En 40 ans, la Terre a perdu 60 % de ses populations d’animaux sauvages, une extinction sans précédent. Les espèces disparaissent aujourd’hui 100 à 1000 fois plus vite que le taux naturel d’extinction, principalement à cause des activités humaines : déforestation massive, surpêche, braconnage et industrialisation. 90 % des grands poissons ont été éliminés des océans, et 6500 espèces sont classées en danger critique. Des espèces comme les éléphants d’Asie et d’Afrique, les koalas, ou encore les gibons sont menacées, souvent braconnées ou exploitées. Toutefois, des passionnés comme Céline et Chani se battent pour sauver les dernières populations, espérant contrer cette 6e extinction de masse.