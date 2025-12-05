Documentaire

À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il aperçoit des baleines de Minke. Cet été-là, il passe de nombreux moments de bonheur parmi les baleines de la baie de Moisie.

À la fin des années 70, Sears a enfin atteint son objectif de créer une station de recherche sur les mammifères marins. Il jette son dévolu sur l’archipel de Mingan et se lie d’amitié avec la famille Paquette.

Au village, la nouvelle se répand rapidement du hippie aux pieds nus qui a planté sa tente sur la propriété des Paquette. L’expérience qui devait durer un an en est maintenant à sa 30e année. Les Paquette, octogénaires, vivent toujours aux îles Mingan et ont vu de près l’évolution de la carrière du chercheur.

Aujourd’hui, Sears est entouré d’une équipe qui partage une passion commune, celle d’étudier la vie de ces mystérieux mammifères marins et d’approfondir nos connaissances à leur sujet. De Forestville à la pointe de la Gaspésie, Richard Sears suit les déplacements des baleines bleues, dont on sait encore peu de choses.

Richard Sears a parcouru les mers et les océans à la poursuite de ses sujets, du Brésil au Portugal en passant par le golfe de Californie. Après toutes ces années de recherche, il apprécie toujours les défis et l’excitation de la vie en mer.

Documentaire : Humanima – L’Appel du large

Un documentaire de Simon C. Vaillancourt

