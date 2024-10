Documentaire



Nathanaël Maury s’embarque sur le fleuve Timbiki, en Colombie, un pays reconnu comme le plus riche au monde en termes de biodiversité par kilomètre carré, on y recense plus de 1 400 espèces de reptiles et d’amphibiens, dont plus de 500 espèces endémiques. Il part explorer divers biotopes qui contribuent à cette incroyable richesse. Son premier objectif est de repérer la Phyllobates terribilis, qui ne porte pas son nom par hasard puisqu’il s’agit de la grenouille la plus toxique du monde. Il poursuivra ensuite son périple à la recherche d’autres espèces d’amphibiens et de reptiles, toutes plus étonnantes les unes que les autres, avec l’espoir de peut-être croiser l’un des plus grands vipéridés du monde.

Réalisateur : Nathanaël Maury