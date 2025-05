Documentaire

Au cœur de la Suisse Allemande, s’élève le Monastère d’Einsiedeln, dernier monastère au monde qui élève et célèbre encore les chevaux. Construit il y a près de 1000 ans par des moines issus de la noblesse, ce monastère a toujours abrité des écuries ; et les moines, aimé leurs chevaux. De cet amour est né le « pèlerinage hippique », cérémonie avec bénédiction de plus de 200 cavaliers et cavalières, organisée sur la place du Monastère. Un documentaire d’Olga Prud’homme.