Documentaire

Ces poissons sont bien particuliers : ils sont capables de se déplacer sur la terre ferme. On les appelle les sauteurs de boue. Egalement connus sous le nom scientifique de Periophthalmus, ce sont des créatures fascinantes qui défient les conventions habituelles du monde aquatique. Ces poissons, membres de la famille des gobiidés, se distinguent par leur capacité unique à évoluer non seulement dans l’eau, mais aussi sur la terre ferme, un exploit rare dans le règne animal. Leurs caractéristiques physiologiques et comportementales en font de véritables curiosités de la nature.

Ce qui rend les sauteurs de boue si particuliers, c’est leur capacité à respirer à la fois par leurs branchies et par leur peau, une adaptation indispensable à leur mode de vie semi-amphibie. Lorsqu’ils sont hors de l’eau, ils maintiennent leurs branchies humides en emmagasinant de petites quantités d’eau dans des cavités spéciales. Cette double capacité respiratoire leur permet de se déplacer librement sur la boue des mangroves et des estuaires, des environnements où l’eau et la terre se rencontrent.

Leur mode de locomotion est tout aussi atypique. À l’aide de leurs nageoires pectorales robustes, les sauteurs de boue peuvent « marcher » ou bondir sur la terre ferme, un spectacle qui intrigue les observateurs. Ces mouvements leur servent non seulement à explorer leur habitat, mais aussi à défendre leur territoire et à rechercher de la nourriture, principalement composée de petits crustacés et d’insectes.

Par ailleurs, les sauteurs de boue possèdent des yeux proéminents et mobiles qui leur offrent une vision panoramique, essentielle pour repérer les prédateurs et les proies dans leur environnement complexe. Ces yeux, souvent comparés à ceux des grenouilles, leur confèrent un air curieux et alerte. Cette capacité d’observation leur permet de s’adapter rapidement aux changements de leur environnement, une compétence cruciale dans les zones intertidales où les conditions fluctuent constamment.

Les sauteurs de boue jouent également un rôle écologique important. En fouillant le sol vaseux, ils contribuent à l’aération des sédiments, favorisant ainsi la santé des écosystèmes côtiers. Cependant, comme beaucoup d’espèces vivant dans des habitats spécifiques, ils sont vulnérables aux changements environnementaux tels que la destruction des mangroves et la pollution.