En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette...
Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...
Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...
Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...
L’aigle royal domine les Alpes, mais il n’est pas tout seul…
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Une parade nuptiale dans toute sa splendeur !
Ces animaux à l’apparence rudimentaire, tout droit venus du fond des temps, peuvent aujourd’hui nous causer de plus grands...
Des îles écossaises aux fjords de Norvège et à la volcanique Islande, les animaux sauvages luttent pour subsister malgré...
Si le phoque est plus agile et parvient à éviter la première attaque en embuscade, le prédateur qui le...
Considérés comme des machines à tuer guidées par leur seul instinct sanguinaire, les requins restent en réalité méconnus. Hyperactifs...
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Il était une fois, en plein coeur de l’Afrique sauvage, les redoutables « big five » de la savane...
Le Grand-duc d’Amérique est l’un des hiboux les plus réputés et charismatiques, typiques d’Amérique du Nord.Il est très rare...
Jamais le monde n’a été aussi près d’une reprise des hostilités envers les derniers géants de la planète. Après...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Les oursins passent à l’attaque des varechs !
Ce singe possède le langage le plus complexe après l’homme
Majestueux, puissants et fascinants, les éléphants ne cessent d’étonner par leurs comportements hors du commun. Derrière leur silhouette imposante...
Crayonner le portrait d’un cheval passe forcément par le questionnement de son entourage. Gémix est le personnage principal, le...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, une lionne qui vient de donner le jour à...
