Documentaire La nouvelle vie des révolutionnaires cubains auprès des flamants Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...

Documentaire Les requins ne mordent pas seulement pour se nourrir L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...

Documentaire Ils adoptent un âne à la SPA Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?

Conférence Un monde sans insectes? Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...

Article Pourquoi certains animaux semblent anticiper les catastrophes ? Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...

Documentaire Homme VS grand cachalot ! Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.

Documentaire Attaques de requins l’expérience Surnommés les terreurs de la mer, les requins sont perçus comme les plus grands prédateurs des eaux profondes. Des...

Documentaire Que se passe-t-il quand une lionne enceinte part chasser ? Cette lionne affamée attend 4 petits. Quand il faut manger pour 5, un buffle est une proie idéale.

Documentaire Le lapin, taillé pour survivre De grandes oreilles dressées, des dents affûtées et un pelage soyeux, le lapin des villes ou des champs est...

Documentaire Les animaux de la ferme : mon poulailler adoré Une citadine qui adore les gallinacés décide d’installer un poulailler dans son jardin. Sans expérience préalable, c’est plus compliqué...

Documentaire La panthère des neiges, reine des montagnes Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...

Article Le blobfish, une créature au charme atypique Le monde marin regorge de créatures fascinantes, mais peu d’entre elles suscitent autant de curiosité que le blobfish. Cet...

Documentaire Sauveteurs d’animaux sauvages Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, ses sites touristiques sont parmi les plus visités de France. Le...

Documentaire Le monde du chien Basé sur des données établies ce documentaire explore le comportement du chien mais aussi le comportement des maîtres, parfois...

Documentaire Grands carnivores – Le grand requin blanc Des côtes californiennes à l’Australie, découverte de quelques espèces de requins : le requin bleu, le requin baleine ou...

Documentaire Le royaume des dinosaures – 1/4 – Les gagnants de l’évolution La plupart des informations dont nous disposons sur les dinosaures sont erronées. Les récentes études révèlent qu’ils étaient plus...