Malgré sa petite taille, la crevette-mante n’a rien à envier au meilleur boxeur poids lourds de l’Histoire. Images tirées...
Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
D’ordinaire, seul un mâle dominant dirige un clan. Ces deux frères ont fait une coalition et chaque membre du...
La communication animale par Sylvie Alliaume d’Ecoute animale. Lors de la conférence, Sylvie nous expliquera ce qu’on entend par...
Les poissons possèdent une caractéristique physique qui les distingue : les écailles. Ces structures, bien que souvent négligées, jouent...
Grâce à un jouet à mâcher, ces experts en requins mesurent la puissance de la morsure du requin marteau....
Chaque été depuis 2013, une équipe de chercheurs et ingénieurs, et une quarantaine de bénévoles, se coordonnent pour faire...
Reconnaissables à leur museau allongé en une courte trompe, ces mammifères considérés comme de véritables fossiles vivants sont menacés...
Quatre bébés lions vont recevoir la visite de la vétérinaire : ils ont trois mois et demi et il...
« Fidel travaille pour la réserve d’oiseaux de Los Indios, située sur l’île de la Juventud, au sud ouest de...
En Floride, une centrale électrique à charbon chauffe les eaux alentours. Des lamantins s’y réfugient.
Au fin fond de la mangrove marécageuse de Bornéo vit un singe unique en son genre…
La région des grands lacs de Yaté abrite une multitude d’espèces d’invertébrés et d’insectes avec un fort endémisme. L’équipe...
Pour ce mâle, c’est l’heure de la pédicure et toute une équipe est mobilisée pour le soigner sans le...
Découvrez l’arrivée émouvante de Sundara, un bébé rhinocéros, au parc animalier. Suivez son accueil, ses premières interactions et les...
Legadema est séparée de sa mère et doit chasser pour survivre, mais un singe est une proie difficile.
Les premières ouvrières peuvent maintenant l’aider à se nourrir pour donner naissance à des fourmis plus imposantes.
La ville de Rio de Janeiro grignote la forêt. Les ouistitis sont des singes miniatures très débrouillards qui profitent...
Grandeur Nature raconte la belle et extraordinaire histoire d’une ourse blanche, maman de deux oursons noirs de quelques mois....
