Documentaire



Ce crocodile mangeur d’hommes est le plus grand spécimen jamais découvert. Seul problème, sa taille et l’épaisseur de son cuir, le rendent invulnérable même aux balles des fusils !

Depuis quelques années, les rives du Lac Tanganyika, dans les environs de Bujumbura, sont le théâtre d’étranges disparitions. Toutes les hypothèses ont été évoquées, tueur en série, vague de suicides, vengeances inter-ethniques…Jusqu’au jour où le chasseur de reptiles, Patrice Faye, identifie la source du mal: « Gustave », un crocodile du Nil mangeur d’hommes de plus de huit mètres de long. C’est le plus grand spécimen jamais découvert et tous les zoologistes aimeraient l’étudier. Seul problème, sa taille gigantesque et l’épaisseur de son cuir, le rendent invulnérable..même aux balles des fusils de Guerre. Seule solution le capturer vivant et c’est à cette tâche que Patrice Faye va s’atteler avec l’appui du Gouvernement du Burundi et l’aide des plus grands spécialistes internationaux.

Réalisateurs : Jean-Michel Corillion, Vincent Munié