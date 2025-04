Documentaire

Des gorges sculptées de Pétra et du désert rose de Jordanie, jusqu’à la côte marocaine, ce film suit à la trace les cavaliers arabes. Particulièrement vif, rapide et résistant à la sécheresse, le cheval arabe fut longtemps le compagnon idéal des Bédouins, en complément du dromadaire.En Jordanie, près d’Amman, des cavaliers pratiquent des exercices liés à la furusiyya, ensemble de disciplines se rapportant au cheval et à l’équitation, basés sur des manuscrits des XIVè et XVè siècles.

Réalisateur : Michel Quinejure