Article Identifier les cauchemars chez les chiens : devez-vous les réveiller ? Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...

Article Pourquoi les chiens remuent la queue ? Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...

Article Pourquoi les perroquets sont-ils capables d’imiter la voix humaine ? Les perroquets sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur plumage coloré et leur intelligence, mais aussi pour leur...

Documentaire Rencontre spectaculaire avec le jaguar au Brésil L’animal est silencieux, on n’entend guère que le froissement des feuilles lorsque le guide devine sa présence, puis plus...

Documentaire Sur le fil : ces insectes qui produisent des toiles ! Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...

Documentaire Ce groupe de pélicans sème la terreur parmi les poissons L’un des plus grands oiseaux du règne animal se dirige vers la côte pour s’alimenter. Avec ses larges ailes...

Documentaire La bioacoustique des cachalots Superprédateurs des abysses, les cachalots s’orientent dans le noir grâce à leur sonar. Pour mieux les étudier, une équipe...

Documentaire Une femelle léopard en chaleur peut attirer l’attention des indésirables Les léopards mâles sont violents, possessifs et ils ont une force terrifiante. Quand un intrus s’avance en territoire ennemi...

Documentaire Quand on chasse, mieux vaut ne pas fermer l’œil Même si les fourmis moissonneuses représentent 90 % de l’alimentation du lézard cornu du désert, elles sont loin d’être...

Documentaire Ce magnifique requin a une couleur et des motifs uniques C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».

Documentaire Trafics illégaux : animaux en danger Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...

Documentaire Une reine abeille à orchidée se prépare à pondre son premier œuf Un seul accouplement peut permettre à cette reine de pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie. Pour...

Documentaire La vigogne, espèce menacée pour laine convoitée Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l’un des...

Article A la rencontre du plésiosaure Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...

Documentaire Les secrets fascinants des chauves-souris Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...

Documentaire Des corbeaux luttent pour leur survie sur les parois d’El Capitan Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.

Documentaire En frappant un coyote pour se défendre, cet homme a attiré la meute Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....

Documentaire La dure vie des bébés crocodiles Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas plus attentionnés, chez les reptiles, que les parents crocodiles. Après l’éclosion,...