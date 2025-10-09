Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs, mais elle inquiète les défenseurs de l’environnement.
Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs, mais elle inquiète les défenseurs de l’environnement.
Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...
Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...
Les perroquets sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur plumage coloré et leur intelligence, mais aussi pour leur...
L’animal est silencieux, on n’entend guère que le froissement des feuilles lorsque le guide devine sa présence, puis plus...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
L’un des plus grands oiseaux du règne animal se dirige vers la côte pour s’alimenter. Avec ses larges ailes...
Superprédateurs des abysses, les cachalots s’orientent dans le noir grâce à leur sonar. Pour mieux les étudier, une équipe...
Les léopards mâles sont violents, possessifs et ils ont une force terrifiante. Quand un intrus s’avance en territoire ennemi...
Même si les fourmis moissonneuses représentent 90 % de l’alimentation du lézard cornu du désert, elles sont loin d’être...
C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».
Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Un seul accouplement peut permettre à cette reine de pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie. Pour...
Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l’un des...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...
Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas plus attentionnés, chez les reptiles, que les parents crocodiles. Après l’éclosion,...
Il y a 65 millions d’années, alors que les dinosaures règnent sur la planète Terre, un astéroïde de la...
