Documentaire

Il y a 150 ans, les premiers colons atteignent le far-ouest Pacifique, découvrent un océan inépuisable de poissons, de coquillages, de mollusques. Ils s’entendent avec le grand chef coutumier des indiens Suquamish, chef « Seathl », et concluent un traité pour partager la manne avec eux. La tribu des résidents millénaires du Puget Sound et les pionniers blancs, ensemble, pour le malheur du saumon. Des années ’20 aux années ’70, la flotte de pêche est multipliée par 100, des conserveries plein les quais, des millions de boîtes de saumons expédiées à travers les États-Unis par wagon, par trains entiers. On pêche le saumon au filet, à la seine tournante, à la nasse, à la ligne et même sur certaines rivières avec des roues à godets… des moulins à saumons… un carnage. Mais les temps ont changé.

Documentaire réalisé par Franck CUVELIER