Documentaire

Ils étaient 100 000 au début du 20e siècle. Ils ne sont désormais plus que 7 500 dans le monde, dont 1 500 au Botswana et 1 500 en Namibie. Pour Brut, Benoit Le Corre est parti à leur rencontre en Afrique australe, où les défenseurs de l’animal ont de plus en plus de mal à le protéger.