La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé tous ses mystères !
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...
Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...
Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux
Ces animaux sauvages font partie d’un commerce très lucratif
Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille
À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...
Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement...
Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...
Le gigantoraptor est un dinosaure géant, le plus grand des oviraptoridés. Et il ne se laisse pas faire lorsqu’il...
Ce film raconte l’histoire de Laïla Del Monte, communicatrice animalière de réputation internationale. La communication animale est la capacité...
Le Tigre de Tasmanie, marsupial carnivore, est une espèce disparue depuis 1936. Pourtant, à partir de la découverte de...
Ce clan est composé de deux lionnes adultes et huit petits, qu’elles initient à la chasse.
Le parc national de Kruger en Afrique du Sud est réputé dans le monde entier pour sa faune. Mais...
C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, et plus précisément en bordure de la petite ville de West Yellowstone...
Ouille ça pique! Aujourd’hui nous allons vous parler de drôles de bêtes transparentes. Des bêtes que l’on ne voit...
Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...
En Afrique du Sud, un chien et un lionceau partagent une amitié bien particulière.
Sur l’île Marion, l’air se réchauffe. Le changement de saison est un soulagement pour les jeunes manchots royaux mais...
Au Vietnam, on inflige à l’ours noir d’Asie de graves souffrances pour prélever sa bile, prisée par la médecine...
