Documentaire



Mon nom est Dependra Gaja, je porte le titre d’éléphant royal car je suis le plus grand et le plus respecté de tous les éléphants du Népal. Les hommes pensent que je suis une représentation de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant de la religion Hindoue. Dhoraï mon serviteur est cornac. Avec lui je parcoure la jungle de la réserve de Chitwan et je l’aide à écarter les animaux sauvages qui menacent les villages Tharus qui sont avec les animaux les premiers habitants de la plaine du Teraï au pied de l’Himalaya.

Un documentaire de Jean Queyrat