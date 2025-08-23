Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...
Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.
L’échidné, souvent méconnu, est un animal fascinant qui mérite notre attention. Aussi appelé « porc-épic épineux », il appartient à la...
Des millions de touristes y viennent pour profiter du soleil, du surf et des lancements de fusées.
Abdallah et Abbas sont issus de la même famille et pratiquent le même métier : charmeur de serpents. Tous...
Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur...
Basé sur ses programmes de recherche en collaboration avec plusieurs pays, Jérôme vous invite à un voyage dans l’océan...
Plus d’un millier d’espèces de dinosaures parcouraient autrefois la Terre. Découvrez quels étaient les plus gros et les plus...
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Dans le détroit de Messine, qui sépare le sud de l’Italie de la Sicile, les courants sont redoutables et...
Dépassant parfois 10 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Du Québec à la Floride, la côte Est de l’Amérique du Nord est parsemée d’une immense forêt. Mais l’homme...
Dans ces eaux troubles et très peu profondes, le requin-marteau est particulièrement à son aise lorsqu’il s’agit de fondre...
Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus...
Chiens, chèvres, gorilles et abeilles… voici les compagnons de jeu de Laurent Guillaume cette semaine.
Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante,...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Avril 1922, une grande expédition part dans le désert de Gobi. Le paléontologue Roy Chapman Andrew est à la...
