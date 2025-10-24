Documentaire

Les îles Shetland, étonnamment sauvages et isolées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Mais malgré leur nombre, les loutres sont extrêmement timides et on les voit rarement.

Brydon Thomason, originaire des Shetland, observe les loutres sur les îles depuis trente ans et est l’une des rares personnes à connaître les secrets les plus intimes de ces animaux attachants.

Les loutres sont une espèce en voie de disparition. La mère loutre élève seule ses petits, leur apprend à plonger, à chasser, à pêcher et les conduit progressivement à l’autonomie. Mais lorsque les temps sont durs, les mères loutre sont souvent confrontées à des décisions difficiles.

Elles sont l’une des rares espèces de mammifères à abandonner délibérément l’un de leurs petits afin de se sauver et de sauver le reste de la famille lors d’une mauvaise saison de pêche.

Lorsque les petits ont un an et ont terminé leur éducation, la mère chasse ses petits mâles, les obligeant à commencer une nouvelle vie par leurs propres moyens.

Voici l’histoire d’une famille et de sa tentative de survie.

Documentaire : L’île aux loutres

Réalisation : Jacqueline Farmer

