Documentaire Le Pays de l’ours Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...

Podcast Faut-il continuer de protéger les loups ? Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...

Documentaire Mission : sauver ces animaux condamnés à mort Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....

Documentaire 800 kilos de rage : les violents combats d’ours blancs Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...

Documentaire Arches de Noé ou cages dorées : dans les coulisses des zoos Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...

Documentaire Deux loups rusent pour voler une carcasse aux ours Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à...

Documentaire Les secrets cachés sous la mer : la conquête de l’espace marin Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...

Article Les secrets méconnus des chameaux Les chameaux, ces créatures majestueuses des déserts arides, sont souvent perçus comme des animaux exotiques et résistants, capables de...

Documentaire Le retour des lions À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...

Documentaire La santé du cheval mise à l’épreuve Les 160 km de Florac sont une des épreuves d’endurance équestre les plus difficiles au monde. Les chevaux et...

Documentaire Un splendide martin-pêcheur en slow motion De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.

Article Mégalodon : le géant des océans d’autrefois Le mégalodon, un nom qui inspire à la fois fascination et crainte, est l’un des plus célèbres prédateurs marins...

Documentaire Wild Frank – La quête des cinq mammifères Frank Cuesta, explorateur espagnol et spécialiste en reptiles et amphibiens, sillonne le continent africain dans l’espoir d’approcher au plus...

Documentaire Cet homme apprend aux aigles à voler Kaaba, une aigle sauvage de 18 ans, a toujours vécu en captivité jusqu’à sa rencontre avec Jacques-Olivier Travers. Ce...

Documentaire Le drongo brillant, expert en imitations Le drongo brillant est un oiseau fascinant, réputé pour ses compétences exceptionnelles en matière d’imitations vocales. Ce petit passereau,...

Documentaire Les lémuriens de Madagascar Madagascar, située dans l’océan Indien, est une île d’environ 600 000 km² abritant une vie sauvage extrêmement variée. Les...

Article Le lombric, un atout pour le jardin Le ver de terre, souvent sous-estimé, joue un rôle crucial dans l’écosystème du jardin. Cet ingénieur du sol transforme,...

Documentaire Les méduses Ouille ça pique! Aujourd’hui nous allons vous parler de drôles de bêtes transparentes. Des bêtes que l’on ne voit...