Documentaire
Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...
Documentaire
Le plus grand mammifère terrestre, appelé « camélopard » dans l’Antiquité, est aujourd’hui en situation critique.
Podcast
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Documentaire
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Documentaire
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
Documentaire
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
Documentaire
Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à...
Documentaire
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
Article
Les chameaux, ces créatures majestueuses des déserts arides, sont souvent perçus comme des animaux exotiques et résistants, capables de...
Documentaire
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
Documentaire
Les 160 km de Florac sont une des épreuves d’endurance équestre les plus difficiles au monde. Les chevaux et...
Documentaire
De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
Article
Le mégalodon, un nom qui inspire à la fois fascination et crainte, est l’un des plus célèbres prédateurs marins...
Documentaire
Frank Cuesta, explorateur espagnol et spécialiste en reptiles et amphibiens, sillonne le continent africain dans l’espoir d’approcher au plus...
Documentaire
Kaaba, une aigle sauvage de 18 ans, a toujours vécu en captivité jusqu’à sa rencontre avec Jacques-Olivier Travers. Ce...
Documentaire
Le drongo brillant est un oiseau fascinant, réputé pour ses compétences exceptionnelles en matière d’imitations vocales. Ce petit passereau,...
Documentaire
Madagascar, située dans l’océan Indien, est une île d’environ 600 000 km² abritant une vie sauvage extrêmement variée. Les...
Article
Le ver de terre, souvent sous-estimé, joue un rôle crucial dans l’écosystème du jardin. Cet ingénieur du sol transforme,...
Documentaire
Ouille ça pique! Aujourd’hui nous allons vous parler de drôles de bêtes transparentes. Des bêtes que l’on ne voit...
Documentaire
Pour la première fois, découvrez des images inédites de requins carnivores en Méditerranée, une mer longtemps considérée comme paisible....