Des millions de touristes y viennent pour profiter du soleil, du surf et des lancements de fusées.
Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.
Abdallah et Abbas sont issus de la même famille et pratiquent le même métier : charmeur de serpents. Tous...
Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur...
Basé sur ses programmes de recherche en collaboration avec plusieurs pays, Jérôme vous invite à un voyage dans l’océan...
Nés il y a deux ans et demi, ses deux oursons, frère et sœur, ont enfin atteint la maturité...
Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et...
Les mouches et les hommes sont en guerre. Suceuses de sang, porteuses de maladies mortelles, les mouches ont, au...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
La chasse à courre est inspirée par les loups
Le glouton, ou Gulo gulo, est un mammifère fascinant qui suscite à la fois admiration et crainte en raison...
Le réchauffement climatique amène en Suisse de nouvelles espèces, comme l’araignée Nosferatu qui effraie nombre d’habitants de nos régions…
L’élan, aussi appelé orignal en Amérique du Nord, est le plus grand cervidé au monde. Cet animal impressionnant, qui...
Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...
Depuis plus de 15 ans, John KERSHAW est le responsable animalier de M, le parc de la mer d’Antibes,...
De l’Utahraptor, pas plus grand qu’un homme, au T. Rex, véritable géant, cet épisode révèle tout sur la...
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Les meilleurs chiens de la gendarmerie nationale ont un flair extraordinaire pour retrouver des armes, de la drogue, des...
L’herbe à chat, également appelée cataire ou menthe à chat, a une réputation bien établie auprès des propriétaires de...
La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
