Conférence

Pour côtoyer les grands requins, il faut aller au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle à peine, c’est chez nous, en Méditerranée, que l’on pouvait les rencontrer.

Notre « petite mer intérieure » était alors le royaume des requins. Requins bleus, requins taupes, requins marteaux, et grand requin blanc foisonnaient tant la Méditerranée était poissonneuse. Qu’est devenu ce monde magnifique ? Y a-t-il des lieux préservés où l’on puisse encore admirer les vestiges de sa splendeur passée ? Où sont passés les grands requins ? Survivent-ils dans quelques lieux secrets de notre Méditerranée ?